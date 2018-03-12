Mina Başaran’ın ailesinden önemli karar

İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Birleşik Arap Emirlikleri tatili dönüşünde uçak kazasında yaşamını yitirdi. Başaran Holding'e ait özel jet 3 mürettabat ve sekiz yolcusuyla İran hava sahasına düştü. Türkiye'yi kahreden bu haber sonrası Başaran Ailesi, kızları Mina Başaran'ın sosyal medya hesaplarını koruma altına almak amacıyla kapattırdı.

İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı ve Başaran Holding veliahtı olan Mina Başaran, yakın dostlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yapmak için İstanbul’dan Dubai’ye uçmuştu. Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet İstanbul’a dönüşte İran’da bulunan dağlık bir alana düştü.

Can Başaran, Beril Başaran, Hüseyin Başaran, Mina Başaran

Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından 3’ü mürettabat 11 genç insan hayata veda etti. Uçakta bulunan genç kadınların vefatlarının ardından yüzbinlerce kişi sosyal medya hesaplarına akın etti.

Özellikle Mina Başaran’ın takipçi sayısında artış oldu ve ne yazık ki korkunç olayın ardından insanlıktan nasibini almamış bazı kişiler ahlak dışı yorumlar yazdı.

Türkiye’yi yasa boğan bu olayın ardından Başaran Ailesi, gerek kızlarının fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanılmaması gerek kendini bilmezlerin çirkin yorumlarını engellemek için Mina Başaran’ın hesabını kapatma kararı aldı.