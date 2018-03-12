AKP'li vekilen tacizci kardeşi hakkında yeni gelişme

SÖZCÜ - Mısırlı sığınmacı kadını taciz ettiği iddiasıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet B.'nin emekliliğe sevk edildiği öğrenildi. AKP'li milletvekilinin de kardeşi olan Ahmet B.'nin 99 bin lira emekli ikramiyesi aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Konya’da yaşanan olayda; AKP milletvekilinin Göç İdaresi Müdürü kardeşi Ahmet B., Mısırlı mülteci bir kadının evine yapılan polis baskınında gözaltına alınmıştı. 3 çocuk annesi Mısırlı kadının, tecavüzden kılpayı kurtulduğu olay sonrası Konya Valiliği Ahmet B.’yi açığa almıştı.

99 BİN LİRA İKRAMİYE İLE EMEKLİ OLDU



Cumhuriyet savcılığının yanı sıra İçişleri Bakanlığı da Müdür Ahmet B. hakkında müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı. Hakkında işlemlerin sürdüğü Konya Göç İdaresi Müdürü Ahmet B’nin. emekli olduğu öğrenildi.

99 bin lira emeklilik ikramiyesi alan Ahmet B.’nin aylık 2 bin 680 lira da emekli maaşı alacağı kaydedildi. Ahmet B.’nin hakkında başlatılan soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.