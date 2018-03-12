Trans bireye bıçaklı saldırı

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Cansu C., arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Cansu C., bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçen bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yerde yaralı halde ambulansın gelmesini bekleyen Cansu C., acıyla "Bana yardım edin" dedi. Amublansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cansu C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cansu C.'nin verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.