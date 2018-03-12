Yaz geldi diyenleri şaşırtacak gelişme

Yağışlara hazırlıklarını son dakikaya bırakmak istemeyen vatandaşlar hava durumu haberlerini yakından takip ediyor. Hafta sonu etkili olan sisli hava etkisini kaybediyor ve yarından itibaren Türkiye yağışlara teslim oluyor.

YAĞMURLU HAFTA BAŞLIYOR!

Türkiye’nin özellikle batı kesimleri geçtiğimiz günlerde sisin etkisi altındaydı ve zaman zaman ulaşımda büyük sorunlar yaşanmıştı. Yarından itibaren ise batıdan başlayarak yağmur kendisini gösterecek. Hafta sonuna kadar yağmur birçok bölgede etkili olacak.

GECE TRAKYA’DAN GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz’de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

IZMIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu