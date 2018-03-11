Hüseyin Başaran kimdir? Kızı Mina Başaran kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönen uçağın İran’ın güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti yakınlarında düştüğü belirtildi. İçinde Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın da bulunduğu öğrenildi. Mina Başaran bekarlığa veda partisinden dönüyordu. Peki Mina Başaran kimdir? Hüseyin Başaran kimdir? İşte detaylar...



HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?



Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.

Emlaksayfasi.com.tr yer alan bilgilere göre, farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.



Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?



Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.