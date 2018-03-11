İstanbul'da operasyon: 287 gözaltı

İstanbul'da "3 yıl üzeri kesinleşmiş cezası olan ve aranan şahıslara yönelik" 39 ilçede operasyon düzenlendi.

“Kangal Pençesi-1” adı verilen operasyonda 3 bin polis ekibi ve 6 bin polis personeli görev aldı.11 Mart tarihi saat 02.00'de eş zamanlı olarak 2 bin adreste arama yapıldı.

Operasyon sonucunda adam öldürmek suçundan 13, yağma-gasp suçundan 31, yaralama suçundan 34, hırsızlık suçundan 52, dolandırıcılık suçundan 21, uyuşturucu madde ticareti suçundan 6, cinsel istismar/cinsel saldırı suçundan 7, 6136 SKM suçundan 5, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9, resmi belgede sahtecilik suçundan 12, diğer suçlardan 97 şahıs olmak üzere toplam 287 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet el bombası, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 91 adet fişek, 1.64 gram eroin, 423 gram kenevir ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.