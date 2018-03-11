Bahçeli'nin tepki gösterdiği robot Sophia'dan yanıt

Suudi Arabistan'ın robot Sophia'ya vatandaşlık vermesine, 'Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?' diye tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, tasarımcısından yanıt geldi: 'Eğer yeterince cesursa, Sophia sohbet etmeye açık.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suudi Arabistan'ın geçen yıl robot Sophia'ya vatandaşlık vermesine, “Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?” diye tepki göstermişti; robotun tasarımcısından yanıt geldi.

Sophia, dünyanın en gelişmiş insansı robotlarından. Sohbet edebiliyor, duygularını gösteriyor, dahası tercih yapabiliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics’in geliştirdiği Sophia, geçtiğimiz ekim ayında ilk vatandaş robot olarak dünyanın gündemine oturmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sophia’ya vatandaşlık vermişti.

Bu adıma en ilginç tepkilerden biri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’den gelmişti; “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?” demişti.

Bahçeli’nin sözlerine ve yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı, robotu tasarlayan ve şirketin sahibi olan ABD’li mühendis Dr. David Hanson'dan yanıt geldi. Hong Kong’dan Skype aracılığıyla Habertürk'e konuşan Hanson, Bahçeli’nin sözleriyle ilgili şunları söyledi: “Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor. “

Sophia’yla birlikte nisanda bir etkinlik için Türkiye’ye gelecek olan Hanson, “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık."