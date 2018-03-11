Uber'den flaş Türkiye açıklaması

İstanbul'da taksiciler ile Uber şoförleri arasındaki gerginlik devam ediyor.

İstanbul'da taksiciler ile Uber şoförleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Peş peşe yaşanan olaylardan sonra, Uber'den yapılan açıklamada "Sürücü ortaklarımızın yanında durup, hukuki yardım sağlayacağız" denildi.

Uber şoförlerinin İstanbul'un çeşitli yerlerinde "müşteriyim" diye çağıran kişilerce darp edilmesinin, içinde müşteri olan araçlara saldırılmasının ardından, Uber'in Amerika'daki merkezinden açıklama yapıldı.

UBER aracına silahlı saldırı!

Şirket, tüm ülkelerde yerel düzenlemelere göre faaliyet gösterildiğini, her ülkenin vergi düzenlemelerine uyulduğu bildirdi.

Uber firması, ''bu zor zamanlarda sürücülerin yanında duracaklarını, gereken hukuki yardımı sağlayıp, destek olacaklarını'' belirtti.

En son dün akşam Küçükçekmece'de bir Uber aracı kurşunlandı. Bu olayın Uber-taksici gerilimiyle ilgili olup, olmadığı henüz netleşmedi. Taksiciler, telefonla araç çağırma uygulaması olan Uber'in korsan olduğunu, ekmekleriyle oynandığını iddia ediyor.