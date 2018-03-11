Berkin Elvan ölümünün 4. yılında anılıyor

Okmeydanı'nda Gezi Parkı direnişi döneminde, polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan ölümünün 4'üncü yıldönümünde mezarı başında anılacak.

Gezi Parkı direnişi döneminde, Okmeydanı'nda evinden ekmek almaya çıkıp polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anılacak.

BERKİN ELVAN'IN AİLESİNDE ÇAĞRI

Berkin Elvan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dostlarımıza;

Berkinimizin aramızdan ayrılışının dördüncü yılı... 269 gün komadan direnen, 14 yaşında 16 kilo kalan yavrumuzu mezarı başında 11 Mart pazar günü saat 14.00’de anacağız. Tüm dostlarımızı evladımızın anmasına çağırıyoruz.

Elvan Ailesi