Aslantuğ: Oyunlar yasaklanıyorsa baskı yok diyemezsin

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz hafta Hülya Avşar'ın televizyon programına konuk oluş ve söylediği söylediği sözlerle gündemde oldukça yer edinmişti.

Aslantuğ bu kez de Hülya Koçyiğit'in "Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek." açıklamalarına ilişkin, 'Sistemi eleştirdiğin bir oyun yasaklanıyorsa, baskı yok diyemezsin. Olağanüstü Hal’in bir yönetim biçimine dönüşmesine sesi çıkacak' ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ'un Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajdan ilgili bölüm:

'HÜLYA(AVŞAR) NEDEN BÖYLE ŞEYLERE DEM VURUR'

Aslantuğ, geçen hafta Hülya Avşar’ın karşısında söylediği cümlelerden, Hülya Koçyiğit’in “Baskı yok” açıklamalarına kadar birçok konuda soruları yanıtladı.Avşar için, "Buna rağmen neyin özlemini duyar, neden yorgun düşmüştür de, böyle şeylerden dem vurur" diyen Aslantuğ, Koçyiğit'in sözlerine ise katılmadığını ifade etti.

"Hülya; üreten, çalışan, muhtemelen ailesi ya da etrafındaki erkeklere de iş imkânı sağlayan bir kadın. Buna rağmen neyin özlemini duyar, neden yorgun düşmüştür de, böyle şeylerden dem vurur? Ayrıca kendisini açıklamaya her zaman gücü vardır!"

"O çok matah bir ifade değil. Daha iyisini kurmaya çalışayım! Hayat ihtiyaç duydukça başını güçlü bir erkeğin omzuna yaslayan bir kadın olmakla; güçlü bir kadının omzuna yaslayan erkek olmak arasındaki farka göre kurulamaz. Buna göre dizayn edilen toplumların varacağı bir yer yok. Kumdan kaleler gibi, yıkılırlar!"

'SÖYLEMEK İSTEDİĞİ ŞEY PSİKOLOJİK MUHAKKAK'

"Söylemek istediği şey, ekonomik değil, psikolojik muhakkak. Ama bu psikolojinin cinsiyeti olmaz. En azından olmamalı! ‘Sosyal medya’ söylediğin o değişimin dinamiğine tipik örneklerden. Yönetim erkinin de şu ya da bu biçimde kâbusu olmuş durumda, baksana! Ben henüz dahil olmadım, ama etkilenmemek mümkün değil."

"Kendi tasarrufları. Kişisel fikrim şu; sanatçının söylemlerinde politik duruş olabilir. Bunun kriterleri bellidir. Kamu yararı üzerinden konuşur. Siyasi partilerle, liderleriyle ya da üretilen siyasete dolaylı da olsa kefil olmak bana göre değil."

'BASKI YOK DİYEMEZSİN'

Aslantuğ ayrıca, Hülya Koçyiğit'in "Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür." açıklamalarına ilişkin de 'Sistemi eleştirdiğin bir oyun yasaklanıyorsa, baskı yok diyemezsin" dedi.

"Mesela sistemi eleştirdiğin bir oyun yasaklanıyorsa, baskı yok diyemezsin. Elbet birilerinin de sistemi, düzeni eleştirme özgürlüğü olacak. Olağanüstü Hal’in bir yönetim biçimine dönüşmesine sesi çıkacak. Dün eleştirirken doğru da, şimdi mi yanlış."

Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar arasındaki bu diyalog ülke gündemine oturmuş, Avşar tepki toplamıştı.

Mehmet Aslantuğ'un Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajın tamamını okumak için TIKLAYIN