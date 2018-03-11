Geç gelen adalet çevreyi tahrip etti

Hazal Ocak - Cumhuriyet - CHP’li Saray Belediyesi ve Saray Doğayı Koruma Derneği, Safaalan Mahallesi’nde ormanlık alanda açılan granit ocağına karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Tekirdağ Valiliği, İGA Havalimanı A.Ş.’ye 3. havalimanı projesine malzeme üretmek için Safaalan Mahallesi’neki 100 hektarlık ormanlık alana ‘ÇED Gerekli değildir’ kararı vermişti. Danıştay’ın iptal kararını değerlendiren Saray Doğayı Koruma Derneği avukatı Demet Karpat Erol “Bu karar bölge ve bahse konu proje içeriği hakkında gerçek anlamda adaletin yerine getirildiği anlamına gelmiyor. Dere yatakları tahrip edildi. Dereler molozlarla kapatıldı. Yine de önemli bir karar. Pazartesi günü keşif yapacağız. İnceleme yapacağız ve yetkililer hakkında suç duyurusunda da bulunacağız” dedi. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban da “Yaşadığımız doğanın sorumluluk bilincinde olan insanlarız. Saray halkı da bu konuda duyarlı. Güzel Saray’ın doğası önceki kuşaklardan bize emanet. Biz de bir sonraki kuşaklara devretmek durumundayız. Elbette yatırımlar olmalı ancak doğayı tahrip ederek değil. Ekolojik yapının bozulmasına karşıyız. Süreci izliyoruz” diye konuştu.

Telafisi imkânsız

Cengiz-Mapa-Limak-Kolin- Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı AŞ 3. havalimanına malzeme üretmek için Tekirdağ - Saray’daki 100 hektar ormanlık alanda maden ocağı izni almıştı. Saray Doğayı Koruma Derneği ve Saray Belediyesi karara karşı dava açtı. Davayı idare mahkemesi reddetti. Süreç Danıştay’a taşındı. Danıştay 14’üncü Dairesi de Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin “ret” kararını bozarak davaya konu işlemin iptaline karar verdi. Danıştay’ın bu kararını değerlendiren Saray Doğayı Koruma Derneği avukatı Demet Karpat Erol “Ne yazık ki geciken adalet, ekolojik dengede telafisi imkânsız zararlara neden oluyor. Ancak Danıştay’ın bu kararı, İdare’nin benzer acelecilikte, bilim ve hukuk normlarına aykırı bir şekilde vermiş olduğu ‘ÇED Gerekli Değildir’ konulu kararlarına karşı bir nebze de olsa anlam ifade etmekte, Yerel İdare Mahkemeleri’ne ise ivedi yargılama usulüne tabi, bilhassa çevre hukukuna konu davalarda ‘yürütmenin durdurulması’ hakkındaki kararlarını ‘yaşam hakkının üstünlüğü’ prensibine dayalı olarak yargılamanın başlangıcında tesis etmesi gereğini hatırlatır niteliktedir” dedi.

Ormana maden izni

Cengiz-Mapa-Limak- Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı AŞ., 3. havalimanı projesi nedeniyle yoğun tahribata uğrattığı Ağaçlı köyü ve Işıklar köyünün ardından Tekirdağ’a gözlerini çevirmişti. İşletme, 3. havalimanına malzeme üretmek için Tekirdağ Saray’da Safaalan Mahallesi’ndeki 100 hektarlık ormanlık alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan maden ocağı izni almış ve ormanlık alanda dinamitlerle çalışmaya başlamıştı