Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Her hafta cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla takip ettiği Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli çıktı mı merak ediliyor.

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği 1113. hafta çekilişiyle birlikte açıklandı. Her hafta gerçekleştirdiği çekilişle ayrı bir heyecan yaratan Sayısal Loto'da geçen hata büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı ve Sayısal Loto 2. devrini gerçekleştirmişti. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 10 Mart Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası.

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