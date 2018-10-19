Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

SAKARYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında bulunduğu 40 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda yakalanan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.G (24), Ö.G (18), B.G (22), B.S (21) ve M.B (26) isimli şüphelilere yönelik 4 ay süren çalışmalar sonucunda dün gece düğmeye bastı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla 10 ekip 40 personelle İstanbul ve Karasu ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 3 kilo 275,53 gram uyuşturucu madde, 25 paket halinde satışa hazır toplam daralı ağırlığı 19.59 gram uyuşturucu sentetik cannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 TL para ele geçirildi.

Savcının talimatı ile gözaltına alınan O.G (24), Ö.G (18), B.G (22), B.S (21) ve M.B (26) isimli şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.