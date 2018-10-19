Haydar Baş'tan 15 milyon dolar istedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2014 yılında başvuran Meral Eraslan, BTP genel başkanı Haydar Baş'a eşi ile olan ticari ilişkisinden doğan zarar nedeniyle zorla çok sayıda boş senedi imzalayarak verdiklerini, adlarına kayıtlı gayrimenkullerin de ellerinden alındığını iddia etti.

2015 yılında savcılık tarafından fadesi alınan Dr. Mustafa Eraslan, eşinin iddialarını doğrulayıp iki kişinin saldırısına uğrayarak ayağının kırıldığını ifade etti. 2014 yılında başlayan soruşturma 2016 yılında davaya dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Mustafa Eraslan'ı darp ettiği iddia edilen Maşallah Tarhan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında, “Nitelikli yağma" ve “Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması" suçlarından dava açıldı.

DİKKAT ÇEKEN İFADE

Oda TV'de yer alan habere göre; Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5 Ekim’de görülen duruşmasında, sanıklardan Avukat Lütfullah Önder’in ifadesi dikkat çekti.

Duruşma zabtına da geçen Av. Lütfullah Önder’in ifadeleri şöyle:

“16 Temmuz 2018 tarihli duruşmadan hemen sonra Mustafa Eraslan’nın avukatı Selim Yavuz, arkadaşımız Fuat Şengül’ü arayarak buluştular. Bu görüşmede bazı kişilerin ismini kullanarak 14 Milyon 750 bin dolar ödenmesi halinde işin çözüleceğini aksi halde yargılamanın kendi kontrollerinde yürüdüğünü söyledi. Sonrasında ismi geçen bazı kişiler ile bizzat ben görüştüm. O kişilerde yanımda şahit varken – istenen parayı ödemezseniz ceza alacaksınız- dediler. Mahkemenin önceki başkanının bu dosya yüzünden gittiğini, yeni heyet oluşturulurken katkılarının olduğunu, talep edilen parayı ödemek dışında çıkar yol olmadığını ifade ettiler. Hatta beyanda bulunan şahıs, -Selim Yavuz benim de avukatımdır- dedi. Bunun üzerine Selim Yavuz beni telefonla aradı. Ben; Mustafa Eraslan’nın bu ticari ilişkide borçlu olduğunu, bunun bu ticari ilişkiyi bilen herkes tarafından çok iyi bilindiğini, bu borcun ne kadarının ödeneceği, ne kadarından feragat edileceğini konuşacaksak konuşalım. Biz para isteyeceğiz deyince buluşup konuşmadık.”

GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Önder’in bu ifadeleri duruşmada bulunan Avukat Selim Yavuz’a soruldu. Mustafa Eraslan’ın avukatı Selim Yavuz, söz konusu iddia üzerine görüşmeyi doğrulayarak “Müvekkilim Mustafa Eraslan kendisinden yağmalanan paraların kendisine ödenmesini ve bu durumda uzlaşabileceğimizi Fuat Şengül'e buluşmamızda söyledim. Fuat Şengül konunun muhatabı olmadığını söyledi. Müvekkilim 14.000.000 küsur dolar zararı vardır, bu ödenmez ise şikayetimizin devam edeceğini söyledim. Zararımız ödenmedi, şikayetimiz de devam ediyor. Ben Fuat Şengül'e yargılamanın bizim kontrolümüzde olduğu yönünde bir beyanda bulunmadım. Lütfullah Önder'in bu konuda beyanları yalandır, bana göre mahkemeyi baskı altında tutmak için bu şekilde beyanda bulunuyor. Buna gerek yoktur, savunmalarını yapabilirler” dedi.

DURUŞMA 28 ARALIK’A ERTELENDİ

Sanık avukatları duruşmada ayrı ayrı savunma yaptılar. Mahkeme, duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.