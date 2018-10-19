DHA / Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı durdurmak istedi. Zeytinköy Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçtakiler, kaçmaya başladı. Polis, şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında, şüphelilerin bulunduğu araç, Yüksektepe Kavşağı'nda park halindeki bir otomobile ardından da elektrik trafosuna çarptı. Kaza yapan araçtaki İran uyruklu şüpheliler H.F. ile R.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken aracın camından attığı poşetten 500 gram eroin çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
19 Ekim 2018 19:50
Kaçarken attıkları poşetten eroin çıktı!
Denizli'de polisin 'dur' ihtarına rağmen uzaklaşan hafif ticari araçtaki İran uyruklu 2 kişi, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin kaçarken attığı poşetten 500 gram eroin çıktı.
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