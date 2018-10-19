Konsolosluk çalışanları ifade veriyor

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giren, ancak bir daha haber alınamayan ve öldüğünden şüphe edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, konsolosluk çalışanı 15 kişinin tanık olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. İfadesi alınanlar arasında Başkonsolosun makam şoförünün de olduğu kaydedildi.