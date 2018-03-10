Bakan çiğ köfte nereye ait açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa, onundur” dedi.

Adıyaman'a giden Fakıbaba, bir gazetecinin, "Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?" sorusu üzerine Fakıbaba, şunları söyledi:

"Çok zor bir soru. Çiğ köfte, yapılan eve bağlıdır, yapan kişiye bağlıdır. Benim eşim çiğ köfteyi çok iyi yapar. O zaman derim ki çiğ köfte Şanlıurfa'nındır. Adıyaman, çiğ köfteyi marka haline getirdiği için kutluyorum. Adıyaman'da çiğ köfte çok iyi yapılıyor. Çiğ köfteyi kim iyi yapıyorsa, onundur."

300 koyun projesine ilişkin bilgeler de veren Fakıbaba, "Proje kapsamında koyunların dağıtımına nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ayrıca 1 milyon düve temin projesini de hayata geçireceğiz" dedi.