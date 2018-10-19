19 Ekim 2018 14:04

Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi.
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30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 14 bin adet tarihi eser ele geçirildi.

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