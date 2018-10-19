30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 14 bin adet tarihi eser ele geçirildi.
19 Ekim 2018 14:04
Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılık operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonlarından birisini gerçekleştirdi.
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