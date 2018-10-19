Gaziantep'te hareketli dakikalar!

Gaziantep Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu iş merkezinin çatısına çıkan kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı.

Mücahit YOLCU - Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu iş merkezinin çatısına çıkan kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Polis, silahlı kişinin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.

Muammer Aksoy Bulvarı üzerindeki Valilik ve Emniyet Müdürlüğü binalarına da yakın 6 katlı Sever İş Merkezi'nin çatısına, saat 12.00 sıralarında çıkan kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayla ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyanlar ile şüpheliyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, çevredekiler uzaklaştırıp, silahlı şüpheliyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

POLİS İKNA EDİP İNDİRDİ, 'BUNALTTILAR AĞABEY' DEDİ

Gaziantep'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu bulvar üzerindeki iş merkezinin çatısına çıkıp, elindeki tabancayla ateş açan M.Ş.'yi (30) ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polisler, bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdıktan sonra önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede iş merkezinin çatısına çıkan polisler, M.Ş.'yi ikna etmek için çaba sarf etti.

Polislerin görüştüğü M.Ş., bir süre sonra elindeki tabancayı bırakıp, polise teslim oldu. Güvenlik önlemleri eşliğinde iş merkezinden çıkarılan M.Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunalttılar ağabey" dedi. Emniyete götürülen ve işsiz olduğu için çatıya çıktığını söylediği belirtilen M.Ş.'nin terör bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.