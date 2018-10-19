Savcılıktan Ayşe öğretmen için flaş karar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Ayşe Çelik'in infaz erteleme talebini ikinci kez kabul etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik‘in infaz erteleme talebini ikinci kez kabul etti. Ayşe Çelik, talebi kabul edilmeseydi bebeğiyle birlikte 31 Ekim’de cezavevine girecekti.

BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

2016’da telefonla bağlandığı ‘Beyaz Show' adlı programda, ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik , 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan’da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Ayşe Çelik ‘in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik’in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik’in 4 Mayıs’ta tahliye edilmesini sağlamıştı.