Baraj gölünde tekne faciası: Kayıp ve yaralı var

Adem GÜNGÖR/ BORÇKA, (Artvin), (DHA) - Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı baraj gölünde bir tekne alabora oldu. Teknedeki kişilerden biri yüzerek kıyıya çıkarken, diğeri ise kayboldu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu.

Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammed Aydın'ı arama çalışması başlatıldı.