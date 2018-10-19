İki şehir iki büyük ayıp

Deniz Ayhan/ SÖZCÜ - Türkiye'nin birçok meydanında bulunan Atatürk heykelleri, ‘çevre düzenlemesi' bahanesiyle kaldırılıp bir daha da yerine konmuyor. Son örnekler Batman ve Ordu'dan geldi…

BATMAN: Cumhuriyet Meydanı 1957 yılında dönemin Kaymakamı Altay Kancaal tarafından yaptırıldı. Meydana bir de Atatürk heykeli yerleştirildi. Alanın yapılmasından 59 yıl sonra, kayyum atanan Batman Belediyesi, meydanda düzenleme çalışması başlattı. Meydanda bulunan Atatürk heykeli ve kaidesi de çalışmadan sonra yerine konulmak üzere kaldırıldı. Atatürk büstü ve kaidesinin, Cumhuriyet Caddesi'nin girişinde yer alacağı açıklandı. Ancak aradan geçen uzun süreye rağmen heykelin yeri boş kaldı.

ORDU: Gölköy İlçesi Damarlı Beldesi'ndeki Atatürk heykeli de meydan düzenlemesi gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Yeni meydanın yapımı tamamlandı ancak Atatürk heykeli yerine konulmadı. Üstelik heykelin yerine de saat kulesi yapıldı. Meydan düzenlemesi, bir süre önce görevinden istifa ettirilen AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz döneminde başlamıştı. Atatürk heykelinin de geçici olarak yerinden taşındığı ve yeni meydanda yer alacağı açıklanmıştı. Ancak meydan çalışması bitmesine rağmen heykelin yerine konulmaması vatandaşın tepkisini çekti.