EYT'lilerden Erdoğan'a 'fırsatçılık' tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yaptığı sert açıklamaların ardından gözler konu ile ilgili çalışma yürütenlere çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek üyesi Orhan Kabakhan, Erdoğan’ın konu hakkında yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Özüpak, “Erdoğan’ın elindeki verilerin yanlış olduğunu” bildirirken, Kabakhan ise Erdoğan’ın EYT’liler için söylediği "Fırsatçılar türemiş" sözlerine tepki gösterdi; “Ben yıllardır MHP üyesiyim. Ant içiyorum yasa çıksa da çıkmasa da artık oy vermeyeceğim” dedi.

Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre Özüpak, EYT’liler olarak kazanılmış haklarını istediklerini bildirerek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında verilen bilgilere bakarak yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Uzmanlarla yaptığımız çalışmalara göre sayımız 700 bin kişi ve bütçeden alacağımız ücret yıllık 8-10 milyar liralık bir bedel. Biz hiçbir zaman erken emeklilik istemedik. Kazanılmış haklarımızı istiyoruz. Yani sigortamızın başladığı tarihlerde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl emeklilikle girdiğimiz çalışma hayatında maç oynanırken kuralın değişmesiyle getirilen kriterlerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.”

“Artık toplumsal bir sorun haline geldik” diyen Özüpak, cumhurbaşkanından randevu talep ettiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Çünkü bilinen yaş ortalaması 50’lilere dayandı. Buradaki en büyük sıkıntımız yaştan dolayı işten atılmak, iş bulamamak. Ekonomik, psikolojik sorunlarla aileler parçalanıyor. Geçinmek çok zor olduğu için çocuklarımızın, ailelerimizin ihtiyacını karşılayamayacak durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza verilen bilgilerin doğru olmamasından dolayı derdimizi bizden dinlemesi için randevu talep ettik.”

"Yıllarca hamallık yaptım"

Emeklilikte yaşa takılanlardan 46 yaşındaki Orhan Kabakhan… 1991 yılında SSK girişi olan Kabakhan, Erdoğan’ın ‘Fırsatçılar türedi’ sözlerine tepkili: “Yıllarca Ankara’daki sebze halinde hamallık yaptım. -30 derecede sebze satıyordum. Eğer yıpranma payı verilseydi ben 10 yıl önce zaten emekli olurdum. Yılardır MHP’liyim ve aynı zamanda MHP üyesiyim. Ülkücülük milletin hakkını yemek değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim için ‘fırsatçılar türedi’ diyor. Benim ‘türemekten’ anladığım, mikroptan türeme olur, teröristten türeme olur. Yine bizim için ‘Dernek kurmuşlar’ dedi. Dernek kuramaz mıyız? Bizim köyün de bir derneği var. Bu dernekte dertlerimizi paylaşıyoruz. Bu kötü bir şey mi?”

"Danışmanı EYT'nin ne olduğunu bilmiyor"

24 Haziran seçimlerinde bir MHP’li olarak Erdoğan’a oy verdiğini belirten Kabakhan son olarak şöyle devam etti: “Bir MHP’li olarak Erdoğan’a oy verdim ama kendi silahımızla vurulduk. Bu yasa çıkar veya çıkmaz, ant içtim benden bir daha MHP’ye veya AK Parti’ye oy yok. Şu an sadaka istemiyoruz. Kendi hakkımızı istiyoruz. Dilenci değilim. Ben bu ülkeye 27 yıl SSK primi ödedim. Söyledikleri zoruma gidiyor. Erdoğan’ın danışmanı EYT’nin ne olduğunu bile bilmiyor. Kanun çıktığında ben sigortalıydım. 15 aydır işsizim. Sadece 8 ay boyunca 705 lira işsizlik maaşı aldım. Kızım evin geçimini sağlıyor. Bir tane oğlum var. İş bulup onu da okutmalıyım.”