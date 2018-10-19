İzmir'deki göçmen faciasına ilişkin yeni gelişme

İzmir'de 23 göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin 11 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyonun Değirmençay'a devrilmesi sonucu 23 göçmen yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin gözaltında bulunan 5 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları tespit edilen 6 şüpheli daha yakalanmıştı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükselmişti.