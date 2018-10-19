Turistleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

DHA / Kaza, gece saatlerinde tarihi Arsemia Kalesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Nemrut Dağı’na turist götüren Ramazan Yetkin yönetimindeki 02 D 6074 plakalı minibüs, dönüşte Arsemia Kalesi yakınlarında freni boşalınca sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ramazan Yetkin ile devrilen minibüste bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.