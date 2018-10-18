Bursa'da suya ikinci indirim

Geçen yıl Kasım ayında su fiyatlarına yüzde 10 indirim yapma kararı alan Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Kasım 2018'den itibaren yapılacak tüketimlerde geçerli olmak üzere su fiyatlarında yine yüzde 10 indirim yapma kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, BUSKİ’nin su fiyatlarında indirim yapması ile ilgili rapor görüşüldü. Hatırlanacağı üzere vatandaşların su fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmeleri üzerine konu ilk olarak geçen yıl Kasım ayında gündeme gelmişti. Başkan Aktaş’ın, Büyükşehir’de göreve başladığı ilk günlerde alınan kararla, su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmişti. İlk indirim kararının ardından açıklama yapan Başkan Aktaş, su fiyatlarında yeniden bir düzenlemeye gideceklerini belirtmişti. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, bugün Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasım’dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre BUSKİ’nin halen 1 milyon 311 bin abonesi, Aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek.