Halay çekerek meme kanserine dikkat çektiler

BİNGÖL'de, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Eğitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaaslan'ın desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar, halay çekerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Kent merkezdeki Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM) personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik alanına getirilen KETEM tanı aracında bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Eğitim ve Toplum Gönüllümüz Semiramis Hanım'ın katkılarıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız burada, erkekler de var ancak bayanlarımıza meme kanseri ile tüm kanserler için farkındalık oluşturmaktır. Meme kanserinin erken tanı ile önlenebilir olduğunu ve kanser belasından kurtulabileceğinin farkındalığını yaratmak istiyoruz. Bayanlarda en fazla görülen kanser çeşidi meme kanseridir. Her 9-10 kadından birinin meme kanserine yakalandığını bilmekteyiz. Bayanlardaki kanserlerin yüzde 32'sini meme kanseri oluşturuyor. Bayanlarda meme kanserine bağlı ölümler de ne yazık ki yüzde 18'e kadar ulaşmış durumda. Meme kanserinin önlenmesi için, dünya sağlık örgütü ile Sağlık Bakanlığımızın da erken tanı için öngörmüş olduğu periyotlarda erken tanı için muayenenin yapılması gerekmektedir. Bayanlarımızın her ay kendi kendilerine meme muayenesini yapması, 20-40 yaş arasında da 3 yılda bir hekim tarafından, 40 yaş sonrasında da her yıl hekim tarafından muayenenin yapılması varsa da erken tanı ile meme kanseri oluşmadan tedavi edilmesi için önemi bulunmaktadır" dedi.

'KORKMADAN KETEMLERE GİDİN MUAYENE OLUN'

Eğitim ve toplum gönüllüsü Semiramis Karaaslan da yaptığı konuşmada, kadınların korkmadan KETEM'lere gidip erken tanı için muayene olmalarını isteyerek, Bugün burada farkındalık için toplandık. Yoğun ilgi var. Davullarımız çalıyor, kadınlarımız coşku içinde. Meme kanseri korkulacak bir şey değildir. Bütün kadınlarımızı topladık. Biz meme kanserine savaş açtık. Savaşın simgesi de pembe kurdelelerimizdir. Herkesin yakasında, en büyük güzelliği de sağlık müdürümüz yaptı. Bir bay olarak yakasına pembe kurdale taktı. Bu demek ki erkeklerimiz de yanımızda. Önemli olan, KETEM'lere gidip muayene olmak. Kadınlarımızı KETEM'lere gidip muayene olmaya davet ediyorum. Korkmayın, sizi bekliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gündoğdu, eğitim ve toplum gönüllüsü Karaaslan'a desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi. Kadınlar, yapılan halk oyunları gösterisinin ardından hep birlikte halay çekti.