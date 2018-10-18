18 Ekim 2018 15:35

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kaşıkçı soruşturması hakkında açıklama.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yapılan açıklamada "Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır" denildi.

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