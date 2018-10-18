Başsavcılık'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yapılan açıklamada "Soruşturma uluslararası hukuk ve sözleşme hükümlerine riayet edilerek tüm boyutlarıyla yürütülmektedir. Soruşturma sürecinde, ilerleyen aşamalarda gerektiği takdirde kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır" denildi.