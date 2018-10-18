Aydoğdu: Terim vuramadı

Çeşme’de kebap lokantası bulunan Selahattin Aydoğdu’yu darp etmekle suçlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in davası görülmeye başlandı. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Terim katılmazken, şikayetçi Selahattin Aydoğdu ve P.Z.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Aydoğdu ifadesinde, “Terim sarhoştu, yumruk atmak istedi ancak denk gelmedi, ardından kendisini dövdüm” dedi.

‘DARP ŞİKAYETİM YOK’

Terim’in, kendisini darp etmediğini söyleyen Aydoğdu, aksine Terim’e kendisinin vurduğunu söyledi. Aydoğdu, “Yaralanmama ilişkin bir raporum da yoktur. Şikayetçi olduğum konu, iş yeri dokunulmazlığımın ihlal edilmesi ve tehdit edilmemdir. ‘Kasten yaralama’ suçu açısından şikayetim bulunmamaktadır. Davaya katılma talebim yoktur” dedi.

Aydoğdu Terim’in avukatı Rezan Epözdemir’in, olay gecesi Çeşme Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığını söylemesi üzerine ise, “Terim, bana yumruk atmak istedi ancak denk gelmedi. Çünkü çok sarhoştu. Ardından ben kendisini dövdüm. Hastaneye gittim ama yaralanmamın olmadığını söyledim. Almış olduğum bir rapor yoktur. Duruşmada şu an verdiğim ifadem doğrudur” dedi.

Aydoğdu’nun avukatı ise Doğan Akbaş, Terim’in beyanlarının olaydan uzunca bir süre sonra alındığını, bu durumun ‘ortalığın yatışmasını sağlamaya yönelik’ olduğunu savunarak, ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için taraf ve vekillerinin karşılıklı sorular sormasının elzem olduğunu belirtti. Avukat Akbaş, bu nedenle Terim’in mahkemeye davet edilmesini ve duruşmaya katılmasını istedi. Akbaş, ayrıca Terim’e ek savunma hakkı verilerek, “İş yeri dokunulmazlığı ihlali” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

‘ANNESİNE KÜFREDİLDİĞİ İÇİN GELDİ’

Epözdemir de, Terim’in Çeşme’deki durumdan haberdar olduğunu, önceden tanıdığı Aydoğdu’yu telefonla aradığını, annesine küfür edilmesi üzerine Bodrum’dan geldiğini ileri sürdü.

Rezan Epözdemir, müvekkiline ek savunma hakkı verilmesi ve cezalandırılması yönündeki talebi de kabul etmediklerini ifade etti. “Aydoğdu dayak yemiş olmasına rağmen, basın mensupları önünde dayak yemediği iddiasını ortaya atmak için kurgulanmış bir ifade vermektedir” beyanında bulunan Epözdemir, Terim’in samimi ifadelerinin göz önünde bulundurulmasını, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi. Hakim, Terim’e ek savunma verilmesi ve mahkemeye davet edilmesi talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.