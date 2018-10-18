Karabük’te 2 ev yandı

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlar köyünde İsa Yamanol’a ait ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan Adem Özköse’ye ait eve sıçradı. Yangında 2 ev de alev topuna döndü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.