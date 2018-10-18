Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çandırlar köyünde İsa Yamanol’a ait ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan Adem Özköse’ye ait eve sıçradı. Yangında 2 ev de alev topuna döndü. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Evlerde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
18 Ekim 2018 14:44
Karabük’te 2 ev yandı
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çok Okunanlar
-
İnşaatta fenalaşan işçi yaşamını yitirdi
-
Tarlasını sürerken bakın ne buldu!
-
Tekirdağ'da 'palalı' soyguncu tutuklandı
-
Karabük’te 2 ev yandı
-
Gözaltına alınan Halkevi üyeleri serbest bırakıldı
-
Ücretlerini alamayan işçilerin eylemi devam ediyor
-
Kırklareli'de 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
-
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi orada aranıyor!
-
İş insanına lüks aracında silahlı saldırı kamerada
-
Ümit Kocasakal'dan sert tepki: Hesabı mutlaka sorulur