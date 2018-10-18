18 Ekim 2018 14:42

Gözaltına alınan Halkevi üyeleri serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Halkevi üyeleri serbest bırakıldı
Halkevleri'nin Ankara'daki şubelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.
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Evrensel- 'Terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınan Halkevciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmelerinin ardından serbest bırakıldı.

16 Ekim’de polis, Ankara’da beş Halkevi şubesinde ve dört şube başkanının evinde arama yapmış, arama sonucunda şube başkanlarını gözaltına almıştı. Halkevciler dün (17 Ekim) Terörle Mücadele Şubesi’nde verdikleri ifadelerinin ardından sabah saatlerinde Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi’ne getirildi. Savcı, Halkevcileri ifadelerini almadan, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Duruşmanın başlaması üzerine Halkevciler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Kaynak:Evrensel

 

 

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