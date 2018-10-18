Vize ilçesinde H.D. ve N.D., ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlık hissetmeleri üzerine Vize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlene 2 kişi tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde de ormanlık alanda topladığı mantarı yiyen H.Y. zehirlenerek Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan H.Y. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.
18 Ekim 2018 14:31
Kırklareli'de 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
KIRKLARELİ'nin Vize ve Pınarhisar ilçelerinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi zehirlendi,
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