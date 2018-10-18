Cemal Kaşıkçı'nın cesedi orada aranıyor!

Ekiplerin Yalova'da bir çiftlik evi ile Belgrad Ormanları'nda da araştırma yaptığı iddia edildi.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. 3 gün önce Levent'teki Başkonsolosluk binasını araştıran Türk polisinin cinayet delilleri bulduğu ileri sürülmüştü.

Polis dün de Türkiye'den kaçar gibi ayrılan Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin rezidansında inceleme yaptı. Konutta ve bahçede yapılan aramalar geç saatlere kadar sürdü.

O GÜN 26 ARAÇ ÇIKMIŞ

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamera kayıtlarında o gün konsolosluktan çıkan araçlardan bazıları sokaklarda tur atıp yine konsolosluğa döndüğü yer alıyor. Bu araçların kafa karıştırmak için tur attığını düşünen polis, o gün konsolosluktan çıkan 26 aracın tümünü incelemeye aldı. İddiaya göre, bir aracın Yalova'daki çiftliğe, bir aracın ise Belgrad Ormanları'na gittiği tespit edildi. Polis Kaşıkçı'nın cesedini bulmak için tüm bölgeyi arıyor. Bölgede kazı çalışması yapılması bekleniyor.

KAMERALAR İNCELENİYOR

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri araştırmaları Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştırdı.

Olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Orman'na gitmiş olabilme ihtimali üzerine ekipler kamera kayıtlarını toplarken, ormanda araştırma yaptı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izi her yerde aranıyor. Ekipler olay günü konsolosluktan çıkan araçların Belgrad Ormanı'na gittiği ihtimali üzerinde araştırmalarını burada yoğunlaştırdı. Ormana gelen ekipler, tüm kamera kayıtlarını toplarken, içeride de arama yaptı . Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polisin bir delil bulabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.