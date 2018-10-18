Ateistleri sevindirecek gelişme

Yönetim kurulu toplanamadığı için kapanmak üzere olduğu iddia edilen Ateizm Derneği, Pazar günü gerçekleştirdiği genel kurul toplantısıyla yoluna devam ettiğini duyurdu.

Yönetim kurulu toplanamadığı için kapanmak üzere olduğu iddia edilen Ateizm Derneği, Pazar günü gerçekleştirdiği genel kurul toplantısıyla yoluna devam ettiğini duyurdu.

Kararın, oybirliğiyle alındığı ifade edilirken, dernek tarafından bir de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ateizm Derneği tüm olumsuzluklara, yalan, yanlış, kışkırtıcı, hedef gösterici haber ve saldırılara rağmen bu ülkede faaliyetine sonuna kadar devam ederek, ülkemizdeki inançsızların sesi ve temsilcisi olmaya devam edecektir" denildi.

Ateizm Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda bizim icin “Allah rızıklarını kesti” şeklinde manşet atan ve haber yapanların, bugünden sonra Ateizm Derneğinin var olduğu her gün bu argümanlarının doğruluğunu sorgulayacaklarını ümit ederiz" ifadelerine yer verildi.

İşte Ateizm Derneği tarafından yapılan o açıklama:

"Ne yazık ki bazı basın mensuplarına çok hoşlarına gitmeyecek bir haber vereceğiz. 14 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleşen Ateizm Derneği 6. Olağan Genel Kurulu 2. Oturumu’nda oybirliği ile alınan karar sonucunda Ateizm Derneği (yalan haberlerde yer verildiği gibi) kapanmadı, feshedilmedi. Ayrıca Selin Özkohen 6. Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen 'Artık Yalnız Değiliz' listesinden yeni başkanımız olmuştur.

Elbette ki Ateizm Derneği’nin bu güçlü hali bazı kişileri kızdıracaktır.