6 gün sonra acı haber geldi!

Alınan bilgiye göre, 13 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü civarına gelen F.Y (25), kendisini Göksu ırmağına bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı. Ancak genç kıza ulaşılamadı.

Ertesi günden itibaren genç kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Bugün Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ işbirliği ile yapılan çalışma sonucunda Su Altı Dalış Ekipleri tarafından saat 11.30 sıralarında Küme Evler mevkisinde Göksu ırmağı içerisinde genç kızın cesedi bulundu.