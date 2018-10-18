'Alman Noel Baba'nın Demre'ye defin talebi hakkında karar

Ahmet ACAR / DEMRE (Antalya), (DHA)- Almanya'da 34 yıldır Noel Baba misyonunu yürüten ve 20 yıldır aralıksız Antalya'nın Demre ilçesine gelen Wolfgang Kimming Liebe'nin (63), Aziz Nikolaos'un mezarının bulunduğu ilçeye defnedilme talebi, Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi.

Almanya'da 34 yıldır Noel Baba misyonunu sürdüren Wolfgang Kimming Liebe, öldüğünde, Noel Baba'nın memleketi ve mezarının bulunduğu Demre'ye defnedilmek için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dilekçeyle başvurdu.

Dilekçesinde, 20 yıldır Demre'ye geldiğini, ilçeyi tüm dünyada tanıttığını, 2014 yılında Demre Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle kendisine 'Fahri Hemşerilik Beratı'nı verdiğini belirten Liebe, en büyük arzusunun öldükten sonra Noel Baba'nın şehrine gömülmek olduğunu belirtti.

BÜYÜKŞEHİR ONAYLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Alptekin Cilavdaroğlu imzasıyla verdiği yanıtta, Wolfgang Kimming Liebe'nin talebinin kabul edildiğini bildirdi. Liebe'ye verilen yanıtta şöyle denildi:

"Cenazenin sağlık yönünden naklinde bir sakınca bulunmadığını gösteren yetkili makamlarca verilmiş belgeyle Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.04.2017 tarihli ve 352 sayılı kararı ile çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmenliğe göre, Wolfgang Kimming Liebe'nin ölümünün vuku bulması halinde, Demre ilçesindeki Karabucak Yabancılar Mezarlığı'nda defninde sakınca yoktur."

'EN BÜYÜK ARZUMDU'

Başvurusuna olumlu yanıt alan Wolfgang Kimming Liebe, büyük sevinç yaşadı. Türk yetkililere teşekkür eden Liebe, "Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Türkiye ve Demre benim ikinci vatanım oldu. Noel Baba'nın yaşadığı topraklarda, onunla aynı yerde gömülmek en büyük arzumdu. Bu yerine geldi. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Demre'nin tanıtımı için çalışacağım. Öldükten sonra da dostlarım beni Demre'de ziyarete gelecek" dedi.