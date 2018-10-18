Diyanet Nurcuların mevlidine izin vermedi

Nur cemaatinin yayın organı Yeni Asya gazetesi, 21 Ekim’de Ankara Kocatepe Camii’nde Said Nursi için mevlid okutmak istedi.

Yeni Asya gerekli başvuruları yaptı ancak, Ankara Müftülüğü, Said Nursi için Kocatepe Cami’nde mevlid okunmasını uygun görmedi ve izin verilmedi.

GEÇEN YIL DA İZİN VERİLMEDİ

Ankara Müftülüğü’nün izin vermemesini haberleştiren Yeni Asya, şunları kaydetti:

“Çankaya Müftülüğünün faks cevabında ‘Belirtilen tarih ve saatte adı geçen camide mevlid okutma talebinizin uygun görülmediği Ankara Müftülüğünün 11.10.2018 tarihli ve 54404498-220.99/141958 sayılı yazısı ile bildirilmiştir’ denildi.

İlki 1990’da yapılıp 2000’e kadar devam eden Kocatepe mevlidlerine sonra izin verilmedi, 2014’te müsaade edildi, 2015’te gar katliamı, 2016’da 15 Temmuz yüzünden yapılamadı, geçen yıl OHAL gerekçesiyle iptal edildi.”