Yılmaz Özdil: Teşhisi 93 sene önce Atatürk koymuştu

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in "Asrın liderimiz bile isyan etti ama..." başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Asansörde halvet.

Battaniyeden tahrik.

Ketçaptan şehvet.

Kadın dayak yiyorsa şükretsin.

Altı yaşında kızlar evlenebilir filan.

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Asrın liderimiz bile dayanamadı, Diyanet'i göreve çağırdı… “Meydanı bunlara bırakmamalı, din işleri yüksek kurulumuz bunlarla bizzat ilgilenmeli, tefsirde fıkıhta yetki sahibi, vasıflı hocalarımız var” dedi.

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Asrın liderimizin kalbini kırmak istemem ama, maalesef gene yanlış düşünüyor.

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“Battaniye ve yorgan erkeği gıdıklamamalı, cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı” diyen herifin sıkıntısı “dini” değildir, “psikolojik”tir.

Diyanet'e değil, Profesör Üstün Dökmen'e, Profesör Doğan Cüceloğlu'na, Profesör Arif Verimli'ye sorulmalı.

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“Ketçap, kahve, kakao, gazlı içeçekler şehveti uyandırır” diyen zihniyetin doğru cevabı Diyanet'te olamaz.

Profesör Yankı Yazgan'a, Profesör Özcan Köknel'a, Profesör Bengi Semerci'ye sorulmalı.

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Asrın liderimiz imam olduğu için, her sorunun imamlar tarafından çözülebileceğini sanıyor.

Gel gör ki…

“Kendimi yakmak için üstüme tiner döktüm, orucum bozulur mu?” diye soran sayın ahalimize, imam ne yapsın, müezzin ne yapsın?

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Eğer diyanet işleri başkanlığı, asrın liderimizin söylediği gibi “İslamiyet'i güncellemek, günümüze uyarlamak” istiyorsa… Kadın, erkek, çocuk, ergenlik, cinsellik, aile kavramları üzerine, rahmetli biliminsanlarımız Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın, Profesör Muzaffer Şerif Başoğlu'nun, Profesör Atalay Yörükoğlu'nun kitaplarından alıntılar yapmalı, vaazlarında kullanmalı.

*

Akp'nin kontrolünde yüzden fazla televizyon var. Eğer hakikaten memlekete faydalı işler yapmak isteniyorsa, “terbiyesiz hamileler” diyen tipleri TRT'ye çıkaracağına, Profesör Binnur Yeşilyaprak, Profesör Gelengül Haktanır, Profesör Nevzat Tarhan, Profesör Kemal Sayar, Profesör Haluk Yavuzer gibi vasıflı biliminsanlarını çıkarmalı.

*

Bunca kadın cinayeti, bunca tecavüz, bunca çocuğa musallat…

Dini cehaletle alakası yok kardeşim.

Toplumun ruh sağlığı bozuk.

Gerçek budur.

*

Teşhisi yanlış koyuyorsun.

Tedaviyi imamdan beklemen nafiledir.

*

Ekstra hazin tarafı… Asrın liderimizin diyanet'e yaptığı çağrının sorgusuz sualsiz doğru kabul edilmesi, manşet yapılması, aslında Türk medyasının akıldan bilimden ne kadar uzaklaştığının, dogma'ya ne kadar teslim olduğunun kanıtıdır.

Sayın basınımızın, toplumsal sorunlarda yetkin biliminsanlarına başvurmak yerine, ulema'dan medet umduğunun göstergesidir.

*

Halbuki, ilahiyatçı adı altında sapık supuk fetva verenlere karşı, bugün anca kafalara dank eden teşhisi, tee 93 sene önce Mustafa Kemal Atatürk koymuştu…

“Efendiler, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, mensuplar memleketi olamaz, en doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır!"

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