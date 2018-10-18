'Asıl konu şu: Emeklilerin çalışmak zorunda olması'

Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili "Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi ranta dönüştürülmemeli. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Bu teklifin maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Böyle bir yükü ülkenin sırtına bindiremeyiz" demişti.

Can Ataklı, Erdoğan'a seslenerek, asıl konunun emeklililerin çalışmak zorunda olduğunu yazdı.

Can Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

ASIL KONU ŞU; EMEKLİLERİN ÇALIŞMAK ZORUNDA OLMASI

Meclis kürsüsünden “hak gasbını” onaylatmaya çalışan Erdoğan “çalışan emeklilere de” öfkeli.

Diyor ki “Emekli oluyor da ne oluyor, hem emekli maaşını alıyor, hem de kendi işini yürütüyor.”

Tabii bunlar çok ayıp sözler.

Bu insanlar sanki hainlik yapıyormuş gibi anlatıyor Cumhurbaşkanı.

Tabii emekli olduktan sona bile “iş bulabilen” kaç kişi var bilemiyorum.

Kendine bir iş kurmaya çalışan olabilir ki bu dünyanın her yerinde görünen bir şeydir.

Ama “şurası çok önemli” ki asıl sorulması gereken şudur; “Bir insan emekli olduğu halde hayatın tadını çıkarmak yerine neden çalışmak için iş arar?”

Medeni ve gelişmiş ülkelerin emeklileri “hobi” olarak bir şeyler yaparlar ya da emekliliğin keyfini çıkarırlar.

Erdoğan emeklilere “çalışmak zorunda kaldıkları” için “böyle şey olur mu yaaa” diye hakaret etmek yerine, onlara insanca bir yaşam sürecekleri ortamı sunmak zorundadır.