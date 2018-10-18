'Bu ülkede güzel şeyler de oluyor be kardeşim!..'

Uğur Dündar'ın yazısı şöyle:

Her şey, Nisan 2017'de, sanatçı Haluk Levent'e sosyal medyadaki bir takipçisinin yaptığı bir öneriyle başladı.

Bu kişi “Sadece zor durumdaki canlılara yardımı hedefleyen bir parti kurmayı” öneriyordu.

Deneme için açılan sosyal medya hesaplarına ilgi çığ gibi büyüyünce, ortaya “AHBAP” adını verdikleri iyilik hareketi çıktı.

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İlk bir ay içinde birçok ihtiyaç sahibinin sesi duyuruldu, acil durumlara yetişildi, renkli, eğlenceli bir enerjiyle yardımlaşma yarışı oluştu. Bunlar yaşanırken iyiliksever insanların gerektiğinde süratle organize olabildikleri ve yardım bahanesiyle sosyal medya üzerinden çıkar sağlamaya çalışanların kolayca tespit edilebildikleri görüldü…

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İlgi ve destek daha da büyüyünce, Haluk Levent ve arkadaşları “AHBAP”ı, yardımsever, üretken, şiddetsiz iletişim kurabilen, ayrıştırıp ötekileştirmeyen insanların, ülkeye ve dünyaya güzellikler katabilecekleri bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürmeye karar verdiler…

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Böylece 31 Temmuz 2017'de, “AHBAP Derneği” kuruldu. Bu tarih, “Dünya Ahbaplar Günü” ilan edildi.

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İşe yaradıklarını görenler, organize iyilik yapabilmek ve birlikte üretebilmek amacıyla Ahbap Derneği Gönüllüsü olarak faaliyetlerini Ahbap Platformu çatısı altında sürdürmeye başladılar. Ortak değerlere uymayı kabul edenler de “AHBAP” adını aldılar.

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“AHBAP”lar kısa sürede değişik kentlerde organize olarak Ahbap Çalışma Gurupları'nı hayata geçirdiler. Bu gruplar sanat, bilim ve teknoloji, yardımlaşma, eğitim, insanlık, çevre, ağ ve medya alanlarında proje üretmeye koyuldular.

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“AHBAP”ın kurulduğu tarihten bu yana yaptıklarına gelince…

Öğrencilere aylık 225 TL burs verdiler…

1.160 ailenin AHBAP'ı olup, erzak, kıyafet, ev eşyası gibi ihtiyaçlarını giderdiler…

7.000 Türkmen aileye giysi yardımı organize ettiler…

Alınmadığı takdirde sağlıkları büyük tehlikeye girecek 51 hastanın medikal cihaz ve araçlarını sağladılar.

Özel günlerde 170 etkinlik düzenleyerek hastaları, yaşlı ve çocukları ziyarete gittiler. Onlara hediyeler ve moral verdiler.

Kızılay'ın da desteğiyle 94 kez kan ve ilik nakli kampanyası yaptılar, yüzlerce kişinin kan bağışında bulunmasına vesile oldular.

Yurdun dörtbir yöresinden gelen 400 AHBAP Ayvalık'ta, 200 AHBAP da Tire ormanında binlerce fidan dikip, yetişmelerini takibe aldılar.

Eğitime de yöneldiler. 174 etkinlikle kitap bağışı, kırtasiye yardımı, okul tadilatı, boya vs gibi yararlı işlere imza attılar.

Hayvanları da unutmadılar:

Sokaklarda insan vicdanına muhtaç durumda, binbir sıkıntıyla yaşamak zorunda olan hayvanları iyileştirip kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla, onları “Sokak Ahbapları” ilan ettiler. İhtiyaçlarını gidermek için binlercesini kapsayan 61 toplu çalışma yürüttüler. Birçok yaralı hayvanın tedavisini üstlendiler.

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Daha çok iyilik yaptılar.

Onların neler olduğunu, kaç kişilik bir sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini ve gelecekteki büyük projelerini yarın gece İstanbul-Etiler'deki Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz Halk Arenası'nda konuk edeceğim AHBAP'ın lideri değerli sanatçı Haluk Levent anlatacak.

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Ne diyor bilge?

“İnsan, hayatında yaptığı iyilikler kadar mutlu olur!..”