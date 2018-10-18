Konser afişine AYM’den tartışmalı karar

Alican Uludağ/ CUMHURİYET- Anayasa Mahkemesi, ( AYM) Tunceli’de Grup Yorum ’un konser duyurusuna ilişkin afiş asan 16 yaşındaki çocuğa verilen 2 bin 750 TL’lik para cezasını anayasaya uygun buldu. Verilen cezayla ifade hürriyetinin ihlal edilmediğini savunan AYM, Kabahatlar Yasası’nın 42. maddesine işaret ederken, “Bu konuda kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmakta olup, kişilerden afiş asmadan önce izin koşulunun yerine getirilmesinin beklenmesi makul kabul edilmelidir” denildi.

Olay tarihinde 16 yaşında olan Neslihan A., 2 Temmuz 2015’te Tunceli’de Moğultay Mahallesi’ndeki iki trafoya, bir marketin ve bankanın duvarlarına “ Grup Yorum 30 yaşında devrim yürüyüşümüz sürüyor, büyük Dersim konseri 11 Temmuz Cumartesi saat 19:00 Seyit Rıza Parkı” yazılı afişler astı. Valilik, o tarihte henüz çocuk olan Neslihan A’ya Kabahatler Yasası’na aykırı şekilde izinsiz afiş yapıştırdığı gerekçesiyle 2 bin 750 TL idari para cezası kesti. Neslihan A., cezanın iptali talebiyle Tunceli Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Ancak mahkeme, “Başvurucunun Tunceli Valiliği tarafından belirlenen toplantı, gösteri ve yürüyüş güzergâh planında belirtilen afiş ve pankart asılacak yerlerin dışında kalan yerlere hukuka aykırı bir şekilde pankart astığı” gerekçesiyle talebi reddetti. Bunun üzerine AYM’ye başvuran Neslihan A’nın talebini değerlendiren yüksek mahkeme, başvurucunun ifade özgürlüğü ile toplanma ve örgütlenme hakkının ihlal edildiği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.



‘İfade özgürlüğü değil’

Kararda, “Bu kapsamda başvurucunun, izinsiz afiş asmak suretiyle kanunun açık hükmüne aykırı davranışı nedeniyle idari para cezası şeklinde yaptırım uygulanmasının ifade özgürlüğü ile toplanma ve örgütlenme hakkının nasıl ihlal ettiğini gösterebilmiş değildir” denildi. Başvurucunun, ihlal iddiasına ilişkin delillerini sunma ve bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğine ilişkin açıklamalarda bulunma yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmediği savunulan kararda, dolayısıyla ileri sürdüğü iddiaları temellendirememiştir” denildi.