Tutuklanan havalimanı işçileri hakkında yeni gelişme

İstanbul'daki 3. havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle eylem yaptıkları için 18 Eylül'de tutuklanan 24 işçiden 3'ü tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluluk incelemesinde, 18 Eylül'den beri tutuklu olan 3. havalimanı işçilerinden Selami Sarıboğa, Birkan ve Bilal Topçu tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında ihalesi yapılan ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi” olarak tanıtılan 3. havalimanında 14 Eylül'de kötü çalışma koşullarını, ücretlerin düzenli ödenmemesini, barınma ve servis sorununu "Köle değiliz" diyerek protesto ettikleri için gözaltına alınan ve 18 Eylül'de savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden 24'ü tutuklanmıştı.