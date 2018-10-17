Duayen foto muhabiri Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen foto muhabiri Ara Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duayen foto muhabiri Ara Güler, yoğun bakıma kaldırıldı.

Haber sitelerinin Ara Güler'in hayatını kaybettiğine ilişkin haberler geçmeye başladığı dakikalarda Yasemin G. İnceoğlu, sosyal medyadan Güler'in duran kalbinin yeniden çalıştırıldığını ve yoğun bakımda olduğunu aktardı.

Usta foto muhabiri Ara Güler kimdir?

Yasemin İnceloğlu, bu paylaşımının ardından bir tweet attı ve Ara Güler'in hayata döndürüldüğünü yazdı.



Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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