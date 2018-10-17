2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu öne sürülen ceset fotoğrafları son günlerde sosyal medyada yayınlanıyor. Emniyet yetkilileri, fotoğrafların Kaşıkçı'ya ait olmadığını belirtti. Ayrıca söz konusu fotoğrafların DEAŞ terör örgütünün daha önce yaptığı paylaşımlar olduğu kaydedildi.
17 Ekim 2018 22:34
O fotoğraflar Kaşıkçı'ya ait değil
SOSYAL medyada paylaşılan ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait olduğu belirtilen ceset fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
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