Talih kuşu yine o ilçeye çıktı!

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - Bu talihli de, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya’nın Muratpaşa ilçesinden çıktı. 480 bin nüfuslu şanslı ilçeye, son 7 yılda 24 kez büyük ikramiye isabet etti.

Milli Piyango ikramiyeleri en çok Ankara'nın Yenimahalle ve Çankaya, İstanbul'un Pendik ve Antalya'nın Muratpaşa ilçesine çıkıyor. Ancak Muratpaşa şans oyunlarında lider… Mili Piyango yetkilileri “Muratpaşa en yüksek oyun hasılatına sahip yerlerden biri, bu nedenle sonuç olağan” dedi.

Süper Loto şans oyununda bu haftanın çekilişi gerçekleşti ve şanslı numaralar “4, 11, 18, 29, 36, 49” oldu. Bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. İkramiyenin adresi ise Yılbaşı Milli Piyango çekilişinin de isabet ettiği Antalya'nın Muratpaşa İlçesi oldu. Bu ikramiye ile birlikte Milli Piyango, Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlarda son 7 yılda Antalya'nın Muratpaşa ilçesine 24 kez büyük ikramiye isabet etti.



Talihli, kuponu Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Canan Bektaş’ın 14 yıldır işlettiği Barel Şans Oyunları Bayisi’nde yatırdı. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Muratpaşa’nın şans oyunları açısından yüksek bir ilçe olduğunu söyleyerek, “2018 yılında ikinci büyük ikramiye de Antalya’ya çıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Son 5 yılda 20’nin üzerinde talihli Muratpaşa’dan çıktı” dedi. Mili Piyango yetkilileri ise “Muratpaşa en yüksek oyun hasılatına sahip yerlerden biri, bu nedenle sonuç olağandır” dedi.