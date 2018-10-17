3. havalimanı işçileri için tiyatro etkinliği

İş cinayetlerini, bu cinayetlerden sonra patron-usta-savcı-doktor-hakim zinciri üzerinden seyreden üzerini örtme, işçiyi sorumlu gösterme sürecini ve örgütsüz ve kendi çıkarlarının bilincinde olmayan işçilerin bu zincirin parçası haline nasıl getirildiklerini mizahtan da yararlanarak işleyen oyun, ilgi ve dikkatle izlendi. Ölen her işçinin birer rakam değil; sevdikleri, özlemleri, hedefleri olan insanlar olduğunu hikayeleştiren oyun, patronların maliyet hesaplarıyla bu dünyaları gözlerini kırpmadan yıkan birer vampir olduklarını vurgulu şekilde teşhir etti. İnşaat işkolunda örgütsüzlüğün sonuçlarına odaklanan oyun, Avusturya İşçi Marşı’yla sonlandı. Oyun bittiğinde salondan “İnşaat işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” sloganları ve alkışlar yükseldi.

Oyunun ardından Platform adına Beyza Üstün bir konuşma yaparak 3.havalimanı işçilerini taleplerine değindi. Tutuklu işçilerle dayanışma amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade etti. Ardından İnşaat İş Sendikası üyesi Kadir Kurt, tutuklu sendika temsilcilerinin etkinliğe gönderdikleri mesajı okundu ve tutuklu işçilerin aileleri adına Anıl Deniz Gider’in annesi “Çocuklarımızla gösterdiğiniz dayanışma için teşekkür ederiz” diyerek salonu selamladı. Tiyatro etkinliği, 18 Ekim Perşembe günü yapılacak basın toplantısı ve 20 Ekim’de saat 14:30’da Kadıköy PTT’sinde yapılacak toplu kart atma etkinliğine katılım çağrısı yapılarak sonlandırıldı.