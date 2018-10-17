17 Ekim 2018 18:31

İstanbul'da fabrika yangını!

Sultangazi Habipler'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor...

 

Çok Okunanlar

Güncel