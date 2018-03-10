Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, (DHA)- Olay, dün akşam saatlerinde Selim Özer Mahallesi 2355 Sokak'ta meydana geldi. E.B., pompalı tüfeğini de yanına alarak T.D. ile N.N.E.'nin oturduğu eve giderek alacaklarını istedi. Burada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.B. tüfekle T.D. ve N.N.E.'ye ateş ederek öldürdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

T.D. ve N.N.E.'nin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.