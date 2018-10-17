17 Ekim 2018 13:30

Meteoroloji'den o iller için uyarı

Meteoroloji'den o iller için uyarı
Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in, Batı Karadeniz’in, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey çevreleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kütahya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.

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