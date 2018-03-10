Ahmet Şık: Bu mafya saltanatının biteceğini size garanti ediyorum!

Cumhuriyet Davası’nın 6. duruşmasında gazeteci Ahmet Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye kararı sonrası Ahmet Şık yaptığı ilk açıklamada davada tek tutuklu kalan Akın Atalay tahliye edilmedikçe sevinmeyeceğini söyledi.

"Öfkeli olmanızı tercih ediyorum"

Şık’ın konuşmasının devamı şöyle:

"Ana akım medyada çalışan arkadaşlar zahmet etmesinler. Buradaki emekçilere herhangi bir şey söylemiyorum ama nasılsa söylediklerimiz yayınlanmayacak. Üzerinize alınmayın size yönelik bir şey değil. Herkese çok teşekkür ediyorum; avukatlarıma, gazeteci arkadaşlarıma, elbette Cumhuriyet gazetesine, hakikate inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Şunun altını net bi şekilde çizmek gerek, ben sevinmiyorum. Akın Atalay son tutuklu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum. Öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak, umudumuzu öfkemizle bileyeceğiz. Bunu yapmaz isek saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. 6 yıl önce yine bir Mart ayında buradan çıkmıştım. Bugün yine bir Mart ayı. O günden bu güne değişen faşizmin sahiplerinin ortaklarının birinin eksilmesidir. Ama bu ülkede sevineceğimiz gün gelecek. Çünkü bu mafya saltanatının biteceğini ben size garanti ediyorum. Hakikate inanan herkes bilsin ki, bu mafya saltanatı hak ettiği yere gidecek. İşte biz o gün sevineceğiz."

Sabuncu: “Herkes şunu unutmasın, biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız”

Murat Sabuncu ise yaptığı ilk açıklamada, “Düşünce ve fikir özgürlüğü yüzünden cezaevinde sadece biz yoktuk. Hala gazeteciler, avukatlar, milletvekilleri, hak savunucuları cezaevinde. Biz dışarı çıktık diye Türkiye’nin problemleri düzelmedi. Bizim gazete olarak gazeteciler olarak görevimiz bu hak mücadelesinde daha evvel yaptığımız gibi korkusuzca bu işi yapmaya devam etmek. Herkes şunu unutmasın, biz dışarıdaysak dayanışma sayesinde dışarıdayız” ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı.